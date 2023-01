Uno de los personajes más recordados de la novela mexicana ‘Rebelde’ es Lupita, que fue interpretada por la actriz Maite Perroni, quien, en el 2004, recibió la oportunidad de formar parte de ese proyecto actoral que iba de la mano con el grupo musical RBD, donde estuvo durante cuatro años y con el que recorrió muchos países con sus giras. Gracias a eso, logró posicionarse como toda una estrella internacional.

(Vea también: RBD confirmó nuevas fechas para conciertos y fanáticos en Colombia se llevaron sorpresa)

Novelas Maite Perroni

En el 2008, el grupo de desintegró y fue ahí cuando la actriz decide regresar a la pantalla chica en la telenovela ‘Cuidado con el ángel’. Luego, protagonizó ‘Mi pecado’ al lado de Eugenio Siller. También, hizo parte de otras importantes producciones como ‘Triunfo del amor’, ‘Cachito de cielo’, ‘La gata’, ‘Papá a toda madre’, entre otras.

La mexicana también dio un salto a la pantalla grande con El arribo de Conrado Sierra. Prestó su voz para el ‘Hada de los dientes’ en ‘El origen de los guardianes’.

En el 2010, retomó su carrera como solista. Entre sus canciones más escuchadas están: ‘Loca’, ‘Vas a querer volver’, ‘Tú y yo’, ‘Roma’, ‘Adicta’, entre otras.

¿Cuántos años tiene Maite Perroni en la actualidad?

La actriz mexicana, cuyo nombre completo es Maite Perroni Beorlegui, nació el 9 de marzo de 1983. Actualmente tiene 39 años.

View this post on Instagram A post shared by Maite Perroni Beorlegui (@maiteperroni)

¿Quién es el esposo de Maite Perroni?

En octubre del 2021, la cantante dio a conocer su romance con Andrés Tovar, su amigo de más de 20 años. Es originario de Chiapas, México y ha trabajado en el mundo de la televisión y es propietario de una empresa audiovisual. Fue productor ejecutivo de la serie de terror y suspenso psicológico ‘Tell Me a Story’.

(Lea también: Empresarios y hasta un alcalde hablan sobre concierto de RBD en Colombia: “Y soy rebelde”)

Actualmente, la pareja está esperando su primer hijo. Los fanáticos de RBD llegaron a preocuparse pensando que, por el embarazo, posiblemente, la artista no participe en la gira. Sobre eso, dijo en una entrevista con People en Español. “¡Qué año me espera! Voy a ser mamá, voy a darle vida al ser más importante de mi vida y además voy a volver a estar con mis hermanos, con toda esa gente que nos ha dado tanto amor. Me estoy preparando para ello, desde lo físico y lo emocional para poder vivir esta etapa. La verdad es una etapa hermosa, no me puedo quejar, es una etapa bellísima. Me siento súper afortunada, creo que es un gran 2023″.

View this post on Instagram A post shared by Maite Perroni Beorlegui (@maiteperroni)

¿Qué pasó con William Levy y Maite Perroni?

Los actores compartieron escena protagonizando ‘Cuidado con el ángel’ durante el 2008 y el 2009. Desde entonces, se les vinculó sentimentalmente, aunque ese supuesto romance nunca fue confirmado ni desmentido por ninguno de los dos, aunque fueron vistos en varias oportunidades compartiendo fuera del set. En ese momento, Maite tenía 25 años y Levy, 27.