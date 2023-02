La colombiana que se hizo famosa por sus poderes sobreterrenales volvió a Buen Día Colombia, programa del Canal RCN en el vivió un momento que no fue tan agradable. Sin embargo, en esta oportunidad, teniéndolos de frente, la situación fue mejor.

A Mafe le leyeron la carta astral y allí salió a la luz el secuestro de sus redes sociales, que parece más bien un robo. El hecho sucedió hace varios meses, razón por la que esta mujer tuvo que crear unas nuevas redes sociales que poco a poco van teniendo más seguidores.

Según contó la mujer que dice tener esta conexión interespacial, las personas que le quitaron su cuenta de Instagram son sus antiguos mánagers.

“Los mánagers que me están llevando en México, pues como que me estaban transmitiendo estos mensajes y me interrumpieron. Yo ahora pido que me den esa información (las cuentas) porque es para transmitirlo a todo el planeta. Es lo que creé”, dijo Mafe.

Inicialmente las redes sociales fueron desactivadas, pero actualmente se pueden ver, aunque nadie las usa. “Sí, en México. Ya las activaron, pero yo quiero es como para empezar a transmitir el mensaje, que llegue a más mensaje“, dice.

Aunque ella creó unas nuevas con un nombre similar, lo que realmente quisiera es “poder acceder” a las originales, con las que se hizo famosa y están verificadas.

Si bien no hizo mayor énfasis sobre las personas que le quitaron el acceso a su Instagram, ella dijo que le estaban pidiendo dinero: “Me estaban negociando porque prestaron un servicio. Ahora quiero que me las devuelvan”.

Mafe Walker: víctima de robo a sus redes sociales

Desde el 30 de agosto de 2022 que la colombiana no publica nada en la cuenta que tiene más de 130 mil seguidores. En ese momento ella estaba impulsando varios negocios con publicidad y otros ingresos.

Sin embargo, un mes después, Mafe Walker contó que supuestamente la habían hackeado. “Me han hackeado todas mis cuentas, la de TikTok, Instagram. Estoy tratando de investigar, pero quisiese que me devolvieran mis cuentas porque quiero seguir transmitiendo este mensaje. Igual se está investigando, ya he creado otra cuenta”, afirmó.

Como no pudo recuperarla, la mujer decidió abrir una nueva cuenta de Instagram que solo tiene un poco más de cinco mil seguiidores.