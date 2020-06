View this post on Instagram

Muchos me pregunta por mi papá, es él Manuel Eduardo González ♥️ Muchos me conocen como Lina Tejeiro, pero soy: Lina Fernanda González Tejeiro. Hija de Manuel Eduardo González y Ruth Vibiana Tejeiro. Debo confesarles que toda mi vida crecí culpando a mis padres por sus decisiones y más a mi papá por no estar junto a mi cuando crecí. La vida nos separó. Pero cuando nos veíamos me quedaban los recuerdos más hermosos junto a él, me tomaba de la mano y por los andenes de Villavicencio me decía: Lina Fernanda González Tejeiro, señorita Meta. Luciendo una hermosa vestimenta… O nos preparaba carne en bistec 🤤 las más deliciosa que he comido en toda mi vida y cuando nos veíamos me sentía La Niña más segura del mundo. Hoy después de tantas cosas vividas (incluida esta pandemia) de tantos errores cometidos y aprendizajes entendí que cada vida es un proceso , que yo también cometí o voy a cometer los mismos errores, que familia solo hay una y que debemos honrar y respetar a nuestros padres, ellos nos dieron la vida. Feliz día Papá (Aunque se ve muy serio en la foto mi sentido del humor también lo heredé de él)