El también director La F.m. celebró su cumpleaños 41 de una manera muy particular: jugando fútbol con sus mejores amigos y en compañía de su esposa Siad Char y su pequeña hija en Miami, Estados Unidos.

“Me siento intensamente bendecido. Nada vale más que la familia y los amigos. Celebro nuevamente la vida y todos los regalos que Dios me ha dado. Gracias a todos por sus mensajes hoy”, escribió Vélez en su cuenta de Instagram.

Por su parte, su esposa Siad Char lo felicitó en su día y le dejó un cariñoso mensaje en la misma red social:

“¡Happy birthday! Que sean muchísimos los años que celebremos juntos… infinitamente bendiciones lleguen a ti por siempre! Mereces lo mejor de este mundo siempre! Te amamos to the moon and back!”, publicó la presentadora.

Estas fueron algunas fotos que compartió el comunicador de su cumpleaños en su cuenta de Instagram: