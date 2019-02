Así lo reveló el mismo Luis Eduardo Díaz en una entrevista con Pulzo, donde además confesó si su principal motivación para aceptar que se hiciera la serie fue el dinero y cómo le parece que el actor Enrique Carriazo sea quien lo interprete. Aquí las respuestas del exconcejal; hay varias textuales:

Tenemos entendido que aparecerá en la serie, ¿qué papel hará?

Voy a ser amigo de mí mismo. El mejor amigo. Es que yo tenía un amigo que fue muy, muy amigo mío. Entonces, él me aconsejaba, me decía, y de eso aprendí. Yo le contaba a la producción que yo tenía un amigo y me dijeron: ‘¿Qué quieres? ¿Quieres ser amigo de usted mismo?’. Y pues yo creo que lo hicimos bien con Carriazo, tuvimos muchos momentos muy alegres estando los dos juntos.

¿Tuvieron que rogarle mucho para que permitiera hacer la serie?

A mí me propone Teleset a ver si se podía hacer una historia sobre mi vida. Obviamente, no acepto en el mismo momento, hubo algunos momentos de vaya y venga, de vaya y venga, y luego comenzamos a llegar a un acuerdo y acepté. Fueron muchos días de vaya y venga, porque no es fácil dar a conocer algunos apartes de la vida de uno, que son íntimos y que de pronto le recuerdan a uno cosas y esa hoja del libro ya había sido cerrada.

El artículo continúa abajo

¿Qué fue lo que más le dolió recordar?

La niñez, luego cuando me salgo de mi casa [se le aguaron los ojos], y un poconón de cosas que uno recuerda y le duelen… que han pasado, pero que duelen.

¿Dudó sobre algo de lo que iba a salir de su vida en la serie?

A ver, hace unos años salió en Carrusel que qué tal hacer la vida de un embolador y, bueno, fue una crítica muy, bastante incómoda, por no decir otra palabra, y que la hizo una mujer muy reconocida. Entonces, no me gustó y yo decía: ‘No, a mí no me gustaría eso’, pero a la vez decía: ‘Qué tal me llamen’. O sea, eran cosas que sí, que no, pero fue muy bueno.

¿Esa crítica lo incentivó a aceptar que se hiciera ‘La Gloria de Lucho’ o también otras cosas como la platica?

Obviamente que todo eso es algo que incentiva, pero más que todo, más que el dinero, más que todo eso, fue como: ‘Oiga, tan chévere que salga uno, que lo interprete alguien a uno, que uno mismo salga allí en la ‘tele’ y que lo vean a uno 20 o 30 millones de colombianos’. ¡Para uno es algo muy interesante, para mi vida es muy interesante!

¿Qué opina de que Enrique Carriazo sea quien haga de usted en la serie?

Me siento muy honrado de que Enrique Carriazo sea el que protagonice mi vida, que es un actor de respeto. ¡De verdad mis respetos para Enrique Carriazo!

¿Lo ayudó con algunos tips para que lo interpretara?

Nosotros duramos como unas cinco o seis horas grabando y hablando; interactuando hasta que aprendió que yo no puedo hablar sin mover mis manos. Entonces, tenía que aprender un poco de cosas de mí para que pudiera interpretarlo bien, que era lo que yo quería.

¿Qué ha pasado en su vida desde que dejó de ser Concejal de Bogotá?

Después del Concejo de Bogotá mi vida fue común y sigo siendo el mismo, lo que pasa es que me dediqué a las ventas y estoy vendiendo empanadas, tintos, pericos, todo eso, en la calle 85 con carrera 11; ahí siempre me van a encontrar.

¿Ha pensado volver a la política?

A ver, de pronto he estado pensando que ‘La Gloria de Lucho’ llegue al Concejo de Bogotá en esta oportunidad, [pero] ‘Lucho’ como que está esperando más bien que esta producción le abra las puertas en el medio artístico.

La producción basada en el exconcejal se llama ‘La Gloria de Lucho’ además por su esposa, pues en la serie igualmente se contará cuánto influyó ella (Gloria) en la vida de su marido, como ha presentado Caracol Televisión en algunos adelantos durante su programación.

En YouTube, el canal también ha publicado estos avances: