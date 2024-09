Cabe recordar, que Liceth Córdoba, abogada y expareja de Lowe León denunció ante la Fiscalía al cantante por aparente violencia intrafamiliar, según declaró Córdoba, recibía constantes humillaciones, acosos, abusos emocionales y psicológicos por parte de León.

En días pasados, Córdoba evidenció a través de sus redes sociales, como un amigo de Lowe la estaría persiguiendo y hostigando en España. Incluso aseguró que su expareja la estaría grabando y le habría instalado un GPS en su vehículo.

(Leer: Mujer de 94 años con demencia tuvo un momento de lucidez para despedir a su esposo)

“No me deja salir de España. Me persigue, me graba en todas partes. Mi seguridad está en riesgo en un país que no es el mío”, expresó bastante preocupada Córdoba.