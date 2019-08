green

Cepeda fue una de las últimas actrices que hizo el ‘casting’ en el canal RCN (hace 20 años) y, con pequeños detalles, se ganó la interpretación del personaje, contó a ‘La Movida’.

La colombiana detalló al programa que uno de los trucos más importantes que usó en los pocos minutos que duró su audición fue el exagerado movimiento de su cabellera dorada, como símbolo de antipatía, acción que tuvo en cuenta gracias a una amiga.

“Yo tenía una amiga que se llamaba Patricia, y ella cada vez que alguien le ‘caía gordo’ le tiraba el pelo (pero más sutil).Yo dije: lo voy a exagerar más, voy a volear pelo que da miedo y voy a tirárselo a la gente”, mencionó ante ‘La Movida’.

“Ese ‘casting’ fue tenaz. Estuve en el canal desde las 10:00 am hasta la 9:00 pm; esperé, esperé y esperé y nada que me pasaban, hasta que me pasaron de últimas. Cuando lo hice, fue rapidito, no me hicieron correcciones y me sentí muy mal, dije: no puedo creer, no me llamaron. Y al día siguiente me llamaron”, añadió.

Por último, ‘La Peliteñida’ aseguró que no usa extensiones y que su cabello es totalmente natural.