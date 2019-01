Mientras miraba a su lado derecho, esperando que una persona le indicara de qué grupo se trataba, ella dijo lo siguiente en la noche de este jueves:

Justo en ese instante, Linda se giró hacia la tarima, dándole la espalda a la cámara, y, para intentar sobrellevar el lapsus, dijo que se trataba de “¡tremenda presentación!”.

La embarrada de Linda no pasó desapercibida por los internautas, quienes la criticaron en Twitter. Uno de ellos comentó que la presentadora debería informarse “bien” antes de una transmisión y reprobó el hecho de que ella le diera la espalda a la cámara.

Otro usuario respondió esa crítica, defendiendo a Linda, por lo que ella le agradeció por su comprensión. “Gracias por ser humano y fijarte en lo importante. Bonita noche para ti”, escribió ella.

A continuación puede ver estos y otros tuits relacionados a este lapsus:

@LINDAPALMA hola señorita, cuando haga directos informese bien de lo que va a informar, y otra cosa hable despacio que habla tan rápido que no se le entiende absolutamente nada.

Linda Palma no sabía quién estaba cantando JAJAJAJAJAJAJA jueputa severo disimule, ya veo a Caracol el día de los inocentes burlándose de ella

JAJAJAJAJAJAJA LINDA PALMA NO SABIA QUIEN ESTABA CANTANDO EN LA FERIA DE MANIZALES Y SE HIZO LA LOCA NO ME PUEDO DEJAR DE REIR

— 𝙗𝙪𝙧𝙗𝙪𝙚𝙡𝙖 (@powerfullwitch) January 11, 2019