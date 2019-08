Es más, en varias oportunidades se rumoró que los artistas se habían reconciliado o andaban ‘cangrejiando’, pero eso nunca fue confirmado por los involucrados y, recientemente, una respuesta de Lina a una pregunta sobre su ex habría dejado sin bases la especulación. “No me quiere, solo quiere ‘views’”, dijo.

Pues bien, en el juego de ‘Hazme una pregunta’ de Instagram donde expresó eso, la famosa también contestó que llevaba “como año y medio” soltera, pero enseguida un usuario le contrapreguntó: “jajajaja, ¿por qué dices que estás soltera si el amor te sale por los poros? Y ahí llegó la primera pista, pues ella aseguró:

“Porque sigo soltera, pero ya no estoy recibiendo hojas de vida”.

Las otras pistas aparecen en la cuenta de Twitter de la celebridad y son frases donde expresó, este mes, cosas como: “¡Miércoles, hacía mucho no sentía mariposas en mi panza!” y “tiene café en su mirada, eso explica por qué me quita el sueño”.

“Primero rosas y luego este trino, me suena a nuevo amor”, fueron unas de las reacciones de los seguidores de Lina a esos comentarios, mientras otros dijeron que lo decía por su ex, pues estos trinos aparecieron antes de que ella afirmara que él ya no la quiere.

Mientras la actriz se decide a despejarle la duda a sus seguidores de si tiene o no algún amor por ahí escondido, aquí dejamos un videos y los trinos con las pistas.

Tiene café en su mirada, eso explica porque me quita el sueño.💭 pic.twitter.com/qEbfMdr3Ti — Lina Tejeiro (@Lina_Tejeiro) August 19, 2019

Miércoles 🤦🏻‍♀️ hacia mucho no sentía mariposas en mi panza! pic.twitter.com/i2XjBMNJwU — Lina Tejeiro (@Lina_Tejeiro) August 18, 2019

Asimismo, dejamos algunos de los comentarios de sus fans en las que asocian sus recientes publicaciones con una nueva pareja o con su ex.

Primero rosas y luego este trino, me suena a nuevo amor 😍 — Angie Caro🌵 (@Angiectellez) 18 de agosto de 2019

Debe ser andi que volvió — yisnary muñoz (@yisnarym) 18 de agosto de 2019

No se enamore que soltera se ve hermosa — mario  (@MarioMh27) 18 de agosto de 2019

Primero rosas y luego este trino me suene a nuevo amorrrr 🤗🤗🥰🥰😍 — ❤️Katerine Loaiza❤️ (@KaterineLoaiz10) 18 de agosto de 2019

Que mala noticia para el club de fans. — Wilson Díaz (@wilsonjda) 19 de agosto de 2019