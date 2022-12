Lina Tejeiro y Paola Jara son dos de las famosas más comentadas del país. Además de sus exitosas carreras en la actuación y la música, las dos artistas han dado mucho de qué hablar por sus vidas amorosas.

Paola se casó con Jessi Uribe el 14 de mayo, y en sus redes sociales ha demostrado lo feliz y enamorada que está. Por su parte, la actriz de La ley del corazón y actual integrante de La vuelta al mundo en 80 risas, sostuvo un fugaz romance con el cantante Juan Duque, con quien terminó hace pocas semanas, aunque hasta el momento, no se han conocido los motivos de la ruptura.

¿Lina Tejeiro parece la hermana de Paola Jara?

A propósito del estreno de La vuelta al mundo en 80 risas, en el canal Caracol, sus integrantes han comenzado a publicar fotos y videos de cómo fue su experiencia durante su viaje a diferentes países del mundo. Una de ellas ha sido Lina Tejeiro, quien en su cuenta de Instagram, donde tiene 9,9 millones de seguidores, publicó un carrusel de fotografías presumiendo su paso por las calles de Londres, junto al humorista ‘Lokillo’.

En una de las imágenes, algunos internautas resaltaron el supuesto parecido que tiene la ex de Andy Rivera con la intérprete de Murió el amor. Ese detalle hizo que varios comenzaran a cuestionarse sobre los orígenes de ambas artistas. “Te pareces a Paola Jara en la segunda foto”, “¿por qué la cara se les ve igual?”, “hermosas, te parece a Paola”, “Lina Tejeiro y Paola Jara son hermanas y la segunda foto lo comprueba” y “el diseño de sonrisa son muy parecidos”, escribieron en la publicación.

En la imagen en cuestión, se observa a Lina con su cabello recogido, muy sonriente y con una chaqueta de color crema. Esos detalles, sumados al ángulo de la foto y el maquillaje, hicieron que, para muchos, Lina tuviera cierto parecido con la artista de música popular.

View this post on Instagram A post shared by Lina Tejeiro. (@linatejeiro)

¿Lina Tejeiro está despechada?

Desde que se conoció su ruptura con Juan Duque, los seguidores de la actriz han estado insistentes en preguntarle qué pasó entre ella y el cantante antioqueño.

Recientemente, un periodista le preguntó, en un concierto, si estaba “despechada”, refiriéndose a su terminación, pero como acostumbra, Lina “se salió por la tangente” y terminó revelando la talla de su busto para evadir esa pregunta. “No, para nada, no, no, no, yo soy 36 D”.