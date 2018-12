Eso incomodó a Lina, que les aclaró a los críticos, primero, que ella no compró a sus caninos.

“Por qué no adoptas tú uno en vez de estar comprando”, le envió un usuario en respuesta a la historia de Instagram donde la famosa invitaba a acoger un animalito. De ahí que ella respondiera: “Porque ninguno lo he comprado. Todos han sido regalos de personas cercanas. Y si los comprara a la gente no tiene que importarle, o ¿acaso yo te digo qué hacer con tu plata?”.

Luego la artista, además, le aconsejó a sus críticos quedarse callados y “no juzgar sin saber”, ya que muchos no están al tanto de la labor que ella hace con los perros.

“El hecho que yo no tenga un perrito adoptado o criollo no quiere decir que yo no apoye a ninguna fundación, refugio, o que no tenga apadrinado a ningún perrito”, expresó, y continuó:

“Yo hago mi contribución a los perritos abandonado o de la calle a mi manera […] que no lo publique, porque ni a ustedes le interesa, ni a mí me hace mejor persona mostrar lo que dono o hago, no quiere decir que no los ayude o no tenga un apoyo con ellos […] De qué les sirve tener un perro adoptado en la casa si finalmente no están ayudando a los demás, dejan que los otros se mueran de hambre, no van a una fundación y apoyan a otros perritos que necesitan de ustedes. Seamos co-he-ren-tes”.

Tras eso, Lina se despidió de sus seguidores y les deseó feliz domingo. No obstante, las críticas habrían continuado, incluso porque algunos usuarios tomaron su aclaración como “grosera”.

Por eso, la actriz se burló, les dijo que no estaba brava sino seria, empezó a realizar comentarios sarcásticos y hasta imitó la forma en que sus fans le decían que era grosera.

“Es como si esperaran que uno les contestara bien. Es como si fuera obligación de uno contestar lo que ellos quieren escuchar. ¡Ay, no, Dios mío! Este mundo está muy loco. La gente se estaba volviendo loca, ¿qué vamos a hacer?”, puntualizó.

Aquí los videos que subió Lina a sus historias con las aclaraciones a quienes la cuestionaron, más su imitación a algunos de ellos, y enseguida un pantallazo de la crítica que respondió por chat: