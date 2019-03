View this post on Instagram

Ayer llegó la placa de UN MILLÓN de mi hermano! En el día que estabas celebrando Eterno estar en tendencias. De todos los días llego ayer! Sentimos que era @legarda diciéndonos que el está aquí y está viendo todo! 💚 Y hoy llego mi placa… los dos sonábamos de recibir esta placa. TE LO DIJE JA @legarda te amo!!! Lo de nosotros es #eterno 👼🏻🙏🏼 ••••••• Yesterday I received my brothers one MILLION plaque on YouTube… out of all days we received it when we woke up to Eterno trending world wide! My family and I felt that was Fab telling us he’s here with us and he’s so proud! Today my plaque came in! This is a dream. Thank you guys so much 💚 #TeLoDije @youtube