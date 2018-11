‘Tatán’, esposo de la actriz e influencer ‘Maleja’ Restrepo compartió en sus redes social un video parodia de cómo se ven los hombres cuando “le echan cantaleta” a sus parejas.

El video fue muy bien aceptado por sus seguidores, con más de 295 mil reproducciones, pero lo que más llamó la atención fue el piropo que le lanzó Laura Acuña.

“El nuevo look te luce mucho”, escribió la comunicadora, a lo que ‘Tátan’ respondió: “Solo me lavé el pelo y me peiné”.

Otra que se sorprendió fue la modelo Laura Tobón, quien le preguntó en la misma publicación de Instagram si se había cortado el pelo y de nuevo contestó: “Solo me lo lavé”.

Este es el jocoso video que publicó junto a su esposa, ‘Maleja’ Restrepo: