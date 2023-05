En el reciente capítulo del podcast ‘On purpose with Jay Shetty‘ estuvo como invitada la celebridad y aprovechó para revelar varios detalles que no había mencionado anteriormente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian (@kimkardashian)

Durante la entrevista, contó todas las complicaciones que para ella fueron difíciles de superar en el campo de ser madre, pues tiene cuatro hijos: North, de 9 años; Saint, de 7 años; Chicago, de 5 años; y Psalm, de 4 años.

(Lea también: Las historias detrás de los vestidos de Margot Robbie y Kim Kardashian en la Met Gala)

Allí confesó que ha tenido noches en las que llora demasiado por la situación y a pesar de ser algo que quería y planeó, fue un paso para el que nunca estuvo preparada, pues es un rol fundamental y que exige varias cosas que ella no estaba lista para emprender.

Todo el mundo dice que los días son largos y los años cortos, y eso no podría ser una declaración más cierta. Es el trabajo más gratificante del mundo entero. Lo es. No hay nada que pueda prepararte. No importa cuánto tiempo esperes, no importa lo que esperes, nunca estás preparada”, aseguró.

Lee También

Kim Kardashian es una modelo y exitosa empresaria que es reconocida internacionalmente. Alcanzó su más grande punto de la fama con el ‘reality’ ‘Keeping up with the Kardashians’, que era un programa en el que se mostraban la vida de ella y sus hermanas.

De igual forma, se ha convertido en una figura importante para el mundo de la moda y es una influencia fuerte al compartir y abogar por temas de interés y que busca hacer un impacto positivo en la sociedad.