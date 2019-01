Según un reporte de Radar Online, la estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’ gasta entre 50 mil y 100 mil dólares al mes en el salario del grupo de niñeras que atienden a sus pequeños las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Con este dinero, la empresaria y el rapero están seguros de que North, Saint y Chicago tendrán la mejor atención y nunca les hará falta nada. Incluso, su personal los acompaña a los viajes para que los apoyen cuando estén ocupados en sus negocios o quieran un momento a solas.

“Tienen un equipo de seguridad y un ejército de asistentes, además de entrenadores personales, chefs y estilistas. Sin embargo, por ahora lo que más les cuesta son las niñeras”, le explicó una fuente cercana a la familia West Kardashian al medio.

El informante también comentó que este servicio para los pequeños se ha convertido en un “drenaje para sus finanzas” y que seguramente podría ser mayor con la próxima llegada de su cuarto hijo.