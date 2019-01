Por otro lado, el portal US Weekly reconfirmó la noticia y agregó mayo será el mes en el que llegue el hermanito o hermanita de Chicago, Saint y North.

El medio también dijo que el nuevo hijo de la pareja era el último embrión fertilizado que les quedaba y decidieron darle vida para ampliar su familia.

La empresaria en varias ocasiones había expresado que ella y el rapero querían tener más hijos. Incluso, en un capítulo de ‘Keeping up with the Kardashians’ comentó que West quería “como siete bebés”.

Esta no es la primera vez en que la pareja opta por la gestación subrogada (vientre de alquiler), pues su pequeña Chicago nació de esta forma en enero del 2018. Lo anterior, luego de que los primeros embarazos de la influenciadora fueran catalogados como de alto riesgo.