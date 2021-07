En el video titulado “Todas las operaciones de Kika Nieto + Arreglitos estéticos”, la ‘influenciadora’ reconoció todas las cirugías que se ha practicado y dijo que al hacer la lista, se sorprendió.

Este miércoles, Kika abrió la caja de preguntas en su cuenta de Instagram y preguntó a sus más de 4 millones de seguidores qué querían saber de ella. Como era de esperarse, la mayoría de preguntas fueron acerca de su reciente video y las cirugías que se ha hecho.

Fue allí que se animó, sin pena, a mostrar fotos del antes y el después de que pasara por un cirujano.

Tanto en las historias de Instagram, como en YouTube, Kika Nieto nombró las cirugías y los procedimientos estéticos que se ha realizado. La ‘influenciadora’ tiene aumento de senos, marcación de abdomen, diseño de sonrisa, rinoplastia, aumento de labios, entre otras cosas más.

Según detalló, de todos los procedimientos el que más le dolió fue la marcación de abdomen. “Fueron 2 semanas largas de dolor, no dormía del dolor, no me hallaba y me arrepentí”, dijo.

“A la hora de la verdad yo no me di cuenta en qué momento me he hecho tantas vainas”, dijo en su video de YouTube y cuando le preguntaron qué creía que Dios opinaba respecto al tema, pues ella es abiertamente cristiana y ha tenido polémicas por sus pensamientos, contestó:

“Voy a responder como le respondo a mis amigas y amigos cercanos cuando me preguntan algo parecido: Pregúntale a él, el man está vivo, el man responde”

Kika Nieto muestra fotos del antes y el después de operarse la nariz, el abdomen y los senos