Karol G se convirtió en la estrella de la noche en la ceremonia de la edición 66 de los premios Grammy, en los que se llevó el galardon al mejor álbum de música urbana por ‘Mañana será bonito´. La paisa no estuvo acompañada por su padre, Guillermo Giraldo, quien no asistió al evento, pero no perdió la oportunidad para hablar con ella ante las cámaras en una conmovedora llamada.

(Lea también: ¿Qué colombianos han ganado el Grammy anglo? Karol G se sumó a lista de Shakira y más)

Previo al emotivo momento, la ‘Bichota’ se había dirigido a los presentes en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. En este lugar aprovechó para expresar sus sentimientos y revelar que estaba complacida por estar frente a sus ídolos gracias al álbum que, según ella, tenía gran parte de los fragmentos de su vida.

“Estoy muy feliz de estar aquí frente a tantas leyendas. Mi álbum me ha dado las mejores memorias de mi vida”, dijo.

Luego de salir de la ceremonia atendió a la prensa y en medio de una entrevista no se cansó de resaltar que era de Medellín, y como si nadie la estuviera grabando tomó su teléfono para llamar a alguien, que tras ser consultada reveló que era su padre; quien estaba en la capital antioqueña.

Mientras rogaba que atendiera su llamada, se le notaba nerviosa y de un momento a otro se escucharon unos gritos de emoción en el fondo y esta respondió entre sonrisas: “Papi, te veo, te amo”.

Karol G en la ceremonia de premiación llama por teléfono a su papá para contarle que ganó su nominacion en los #GRAMMYs pic.twitter.com/DUlUI3DGlM — Karol G Reports (@KarolGReports) February 5, 2024

Este momento fue resaltado por muchos internautas y seguidores de la cantante, quienes aseguraron que Karol G merecía dicho premio y muchos más, pues durante su carrera había demostrado para qué estaba hecha.

Lee También

Del mismo modo, esta conversación dejó clara la unión entre la antioqueña y su padre, quien siempre la ha acompañado en cientos de presentaciones y así mismo, se le ha visto en otros espacios en donde la también compositora ha estado presente.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.