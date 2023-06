Karol G, de quien siguen saliendo pruebas de su posible relación con Feid, es la única artista de habla hispana que participa en la banda sonora de la película ‘Barbie’, el esperado filme que se estrenará el 21 de julio y que cuenta con Margot Robbie como protagonista. La colombiana aporta su voz y su ritmo a ‘Watati’, una canción de reguetón que cuenta con la colaboración del cantante panameño Aldo Ranks.

(Vea también: Karol G tiene un garaje de un millón de dólares: así es su colección de autos de lujo)

La canción se estrenó este jueves en todas las plataformas digitales y ya ha recibido elogios de los fans de ambos artistas. ‘Watati’ es una fusión entre Colombia y Panamá que utiliza como base el mismo sonido del reggae en sus inicios. Karol G dijo que tenía muchas ganas de hacer música que le recordara las grandes canciones panameñas que bailó y disfrutó años atrás.

La cantante colombiana agradeció a Aldo Ranks por aceptar este proyecto con ella y lo calificó como uno de los artistas con más trayectoria del país. Aldo Ranks, por su parte, expresó su emoción por formar parte de la banda sonora de ‘Barbie’ y dijo que era un sueño hecho realidad.

Lee También

‘Watati’ es una palabra inventada por Aldo Ranks que significa “qué tal si”. La canción habla de una invitación a bailar y a disfrutar de la vida sin complicaciones. El video oficial aún no se ha lanzado, pero se espera que muestre a Karol G y Aldo Ranks con atuendos inspirados en la famosa muñeca.

This Barbie has a new song… @karolg’s “WATATI” feat. Aldo Ranks from #BarbieTheAlbum OUT NOW 💖🛼 https://t.co/JPwhAZPExw pic.twitter.com/kNPHhY7oBS

— Barbie The Album (@barbiethealbum) June 2, 2023