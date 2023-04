La cantante antioqueña Karol G (Carolina Giraldo Navarro) se encuentra en la cúspide de su carrera musical. Es amada por miles de fans, ha colaborado con destacados artistas nacionales e internacionales, y sus canciones son tendencia en el mundo.

Karol G hoy saludando a sus fans en la ciudad de Medellín, Colombia. 🇨🇴 pic.twitter.com/2ifUFEDkqh — Karol G Reports (@KarolGReports) April 28, 2023

Con su presencia este viernes en las calles de Medellín, Karol G causó sensación entre muchos de sus seguidores. Al parecer la cantante se encuentra en la ciudad en la grabación de un comercial.

Sus últimos lanzamientos trajeron más éxitos a la ‘bichota’. Y precisamente, esta semana la artista confirmó el tour por su nuevo álbum ‘Mañana será bonito’.

“Yo sé que había dicho que no, pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes, no me aguanté #MañanaSeraBonitoTour es una realidad”.

Karol G en grabaciones de un comercial en Medellin,Colombia. 🇨🇴🫶🏽 pic.twitter.com/IQfAKLKuXt — Karol G Stats (@KarolGWW) April 28, 2023

Por el momento, hay algunas fechas confirmadas para Estados Unidos, pero se espera que el tour llegue también a Latinoamérica.