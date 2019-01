Mediante una transmisión de Instagram, el joven, que tiene apenas 20 años, explicó que cuando hacia videos para dicha red, él apenas tenía 17 años y en aquella época lo empezó a seguir un hombre de origen mexicano, que vivía en Estados Unidos.

Según Juan, el hombre se convirtió en su ‘sugar daddy’, y definió el término como: “Un man que tiene canas y es medio gordito, no he visto uno que no tenga barriga […] Ellos buscan jovencitos pailas y pobres como uno”.

El ‘instagramer’ también dijo que en aquella época YouNow le pagaba por hacer sus transmisiones; ganaba por seguidores, ‘likes’ y “barritas (los usuarios los premiaban con dinero)”; allí fue cuando “se metió un man que se llamaba Arzate, cuando me envió 800 mil pesos en esa transmisión”.

Al parecer, el colombiano quedó en shock con esta acción y sus apariciones se volvieron una constante en su vida. Apareció en otras tantas y empezó a halagar sus acciones. “Me dijo que le gustaba que bailara en las transmisiones y yo quería complacer a mi hombre. [comentó riendo] Asi que yo me la pasaba bailando”, detalló.

El dinero y la interacción entre ellos se hicieron frecuentes, y las dudas empezaron a crecer; “algo malo está pasando, pero estoy ganando plata, entonces me voy a quedar calladito un rato”.

En otra ocasión, el hombre quiso acercarse más y le pidió su Snapchat, red que según ‘JuanDa’ es “la red social de los ‘nudes’ (desnudos)”, empezó a pedirle fotos no tan comprometedoras y el colombiano se dio cuenta que el mexicano no era tan agraciado. Pero la copa se rebasó cuando el influenciador se ausentó y su ‘sugar daddy’ casi enloquece; le envió una foto llorando.

A raíz de lo ocurrido, el creador de contenido se empezó a alejar, pero tiempo después volvieron a hablar y ahí el hombre le explicó que él lo ayudaba porque tenía mucho dinero y le gustaba “apoyar a la gente pobre”. Aunque la crisis regresó cuando le pidió una foto de su trasero abierto, esto ofendió al ‘instagramer’ y trató mal a su ‘sugar daddy’. No volvieron a hablar.

Al final de la explicación, el joven les dijo a sus seguidores que no se dejaran engañar:

“Cuiden su cuerpo. […] Nadie más lo puede tocar si usted no da autorización. […] La plata fácil, fácil se va”.

