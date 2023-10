El reconocido ‘youtuber’ y cantante, Juan de Dios Pantoja, ha admitido públicamente haber sido infiel a su esposa, Kimberly Loaiza, desmintiendo así los rumores de que su comportamiento formaba parte de una estrategia de ‘marketing’ para promocionar su nueva música.

Además de aceptar la situación, también arremetió contra su ex manager, Leo de la O, quien ha decidido ya no representarlo. Las revelaciones se realizaron a través de su cuenta de ‘X”‘ donde Pantoja compartió una serie de mensajes en respuesta a la creciente controversia.

La controversia se desató cuando comenzaron a circular imágenes en las redes sociales que mostraban a Juan de Dios Pantoja en la cama con una mujer distinta a su esposa. Algunos especularon que estas imágenes eran parte de un próximo video musical.

El 21 de octubre, el ‘youtuber’ publicó un tuit en el que desmentía cualquier estrategia de marketing relacionada con la infidelidad: “Antes de irme dejo esto para los que dicen que es estrategia para sacar canción mañana, sí, tengo canción programada en mi Spotify pero no tiene nada que ver con esto bastardos. Aunque pensándolo bien ya me están dando ganas de adelantarla ya que los veo tan atentos a mi vida”.

La noticia rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales después de que una usuaria compartiera pruebas de la infidelidad de Juan de Dios Pantoja hacia la cantante Kimberly Loaiza.

Pantoja posteriormente se dirigió a sus seguidores y a la opinión pública en su canal de YouTube para ofrecer sus disculpas y explicaciones. “Yo ya reconocí mi error por aquí, pero quien merece mis explicaciones y mis disculpas es Kim. Yo puedo ser todo lo peor, pero jamás le tiraría a la mujer de mi vida, la amo y la amaré hasta mi último día en esta tierra”, declaró.

Además, el youtuber expresó su profundo remordimiento por su acción, afirmando: “Es obvio que tengo que seguir con mi vida, aunque en el fondo sé que viviré arrepentido hasta el día de mi muerte. Sé que ningún perdón será suficiente para reparar el daño que le he hecho a Kim y eso me duele más de lo que creen”.

Kimberly Loaiza reaccionó a la infidelidad de Juan de Dios Pantoja con un contundente mensaje. La cantante aseguró que no se trata de una broma, como muchos de sus seguidores imaginaban, y que se tomará un tiempo alejada de sus redes sociales.

“Yo también quisiera que esto fuera una broma, o marketing para una canción, pero desgraciadamente él tiró todo lo que construimos a la basura. No linduras, no pienso sacar ninguna canción” señaló la creadora de contenido.

Finalmente, “me alejaré un poco de las redes sociales, no me siento muy bien, pero sé que estaré mejor, no se preocupen, espero que me entiendan. Los amo” compartió Kimberly.