En entrevista para el programa ‘Yo José Gabriel’, del Canal RCN, el exdirector del DANE, se despojó de todos sus prejuicios para mostrar su lado más humano, incluso, habló de su orientación y vida sentimental.

El economista narró que su niñez transcurrió normal dentro de los modelos tradicionales, cumpliendo con los parámetros sociales, tanto así, que se refugió en el estudio para cumplirle a su familia:

“En la época de estudiante, me hacían matoneo por mi particular tono de voz, el cuál es consecuencia de un problema nasal, pues yo respiro por la boca. No quería ser el centro de atención, así que me alejé de la gente y me concentré en los estudios a tal extremo que mi mamá me obligaba a salir del cuarto y me decía que ya no estudiara más”, contó el Bogotano.