“Estoy muy feliz de que hayamos reunido un elenco que refleja la asombrosa profundidad de talento en la multifacética comunidad hispana de Estados Unidos”, dijo el aclamado director, citado por el medio especializado.

“Estoy asombrado por la fuerza del talento de estos jóvenes intérpretes, y creo que aportarán una energía nueva y electrizante a un musical magnífico que es más relevante que nunca”, declaró.

Zegler –cuyo papel fue interpretado por Natalie Wood en el clásico de 1961– respondió al casting abierto de la producción, con un video en el que aparecía cantando ‘Tonight’ y ‘Me Siento Hermosa’.

it’s official! so thankful to have the opportunity to work with one of my favorite directors and this incredible cast! and to be able to learn from the best (and one of my icons) @TheRitaMoreno is just BEYOND. surreal! https://t.co/qHLTRMWWOU

— rachel zegler (@rachelzegler) January 14, 2019