El esposo de Cristina Hurtado, actriz que se mostró orgullosa por la nueva etapa que él comenzó, deseaba explotar su carrera como cantante, pues la música es una de sus grandes pasiones; lo logró en este 2023 cuando ingresó a ‘Hombres a la plancha’.

Narváez contó que desde años quería pertenecer a esa agrupación y cuando se abrió una convocatoria para la nueva temporada, no dudó en presentarse.

(Vea también: “Fue un desastre”, dice Josse Narváez, sobre la audición para su nuevo trabajo)

Paralelamente, al expresentador de ‘Guerreros’, programa del Canal 1 que se terminó después de cinco años al aire, le llegaron propuestas de dos proyectos “muy interesantes”, dijo en ‘Bésame’, pero él no dudó en seguir su pasión.

“Decir que no a las otras dos cosas… pues tú piensas en el dinero, piensas en la estabilidad, piensas en los hijos, en la familia, pero es que siempre puse eso primero”, dijo el actor en este video:

El cordobés, apoyado por su esposa, se decidió por la banda musical, sin siquiera revisar cuál iba a ser su salario; no obstante, se llevó una buena sorpresa.

“Yo ni pregunté: ‘¿Y pagan?’… No me importaba. Normalmente uno los contratos los evalúa, los mira, los revisa, cuánto hay, qué conveniencia… yo aquí no pregunté por nada, yo voy a cantar. Bueno, entre otras cosas, sí pagaban y muy bien”, declaró.