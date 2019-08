View this post on Instagram

Pa los que se están rasgando las vestiduras por la carita y la expresión de jack en la anterior publicación y porque abrazo “solo a Odin” aquí les van estas … a los que se dedican a ver la paja en el ojo ajeno, pa los que su deporte favorito es ver siempre una tragedia en todo, a los que les encanta ver el vaso medio vacío, SERVICIO SOCIAL, pueeees pa que paren de sufrir….😉😘🙏🏻 . Los perros como los hijos humanos tienen diferentes personalidades y comportamientos además del factor raza y edad, y si son adoptados peor aún porque vienen con historias tristes de su pasado… notan que aquí no está Odin??? Simplemente porque su raza, su edad avanzada y su estado de salud se lo impiden , así que el parque el deporte y la calle los puedo compartir solo con mi loquito, con jack … es más me ayuda hasta a estirarme 🧘🏻‍♂️ 🤣🤣🤣🤣, en cambio espacios cerrados es muy nervioso… . a todos esos que critican más bien pregúntense cuantos perros han adoptado porque yo si puedo decir que he recogido a 4 y contando; leyeron bien, cuatro… cuantas fundaciones de animales han ayudado? , cuanta comida de los suyos han compartido con los de la calle? … es que pa hablar y joder por acá algunos son muy buenos pero en su vida diaria pocón pocón, nada de acción… Lástima que varios ya no están pa compartirles esto… fueron bloqueados en 3,2,1… 🤷🏻‍♂️ #solobuenaenergía #diainternacionaldelperro