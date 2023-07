José Gabriel Ortiz se convirtió en una cara habitual en el Canal RCN, antes tenía su programa en las noches de los viernes y ahora pasó a ser el encargado de cerrar los domingos en la misma señal. Pero ‘Todo tiene su final’, como dice la canción de Héctor Lavoe, y él mismo habló del tema.

Así como pasa con las grandes estrellas de la televisión internacional, el programa de este bogotano lleva su nombre, ‘Yo, José Gabriel’. Pero antes de verlo en televisión pocos sabían quién era, por eso es tan llamativo que lleve un cuarto de siglo y siga al aire.

Pues en una entrevista para el programa ‘Lo sé todo’, Ortiz habló de todos estos temas y se mostró positivo sobre seguir como presentador de su propio espacio.

Para los que no saben cuánto tiempo lleva trabajando José Gabriel en televisión, lleva el mismo tiempo que el Canal RCN como señal privada: “[Llevo] la pendejadita de 25 años. Salí al aire el 19 de septiembre de 1998”. Y a pesar de llevar tanto tiempo en medios, haciendo entrevistas y metido en el día a día de la actualidad nacional, él sabe que no es periodista y contó su verdadera profesión:

“Lo he gozado mucho, pero no soy hombre de la televisión, no soy periodista, soy ingeniero industrial y terminé haciendo lo que no estudié”.