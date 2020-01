View this post on Instagram

Lau y yo queremos informales que nuestra relación terminó hace 5 meses. Quisimos luchar por retomar nuestra relación y darle un hogar juntos a Dakota, pero por cosas de la vida no se pudo. Es estos casi tres años, vivimos experiencias inigualables y fuimos cómplices de muchas aventuras de muchos momentos inolvidables, de todos esos momentos de amor nació nuestra hermosa princesa, nuestro motor de vida. Dakota nos cambió la vida de una manera impresionante una bendición de Dios, es algo que solo la sientes siendo padres, ella es lo más importante para nosotros, por eso seguiremos dándole lo mejor de cada uno de nosotros como padres. Lau mis respetos por ser una excelente madre y una gran mujer, solo tengo cosas maravillosas que agradecer, por que aprendimos y crecimos en muchos aspectos de nuestra relación. Comenzaremos una relación de amistad que siempre estará fortalecida por nuestra princesa Dakota Laurent. Gracias a nuestras familias, a nuestros amigos por apoyarnos en todo este tiempo y a ustedes por escribirnos cosas tan lindas, siempre agradecidos con todos. No juzguemos sin saber y cuando se toman desiciones importantes en la vida lo que más queremos es que nos apoyen y nos respeten nuestras decisiones. Bendiciones para todos 🙏🏻😘