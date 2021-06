En medio de la informal charla, Jessica Cediel reveló algunos detalles de la película ‘Mi otra yo’ en la que trabajó junto al humorista Yédinson Ned Flórez Duarte, conocido popularmente como ‘Lokillo’.

(Vea también: “Soy muy femenino”, ‘Lokillo’ habla de la película que estrena este 15 de junio)

La comunicadora, de igual manera, aprovechó el momento para contar una divertida anécdota que pasó durante la grabación del apasionado beso que se dieron con el comediante antioqueño, que es una de las escenas más importantes de la cinta.

“Antes de grabar la escena le dije a ‘Lokillo’ que no me fuera a meter la lengua, ya que eso no se hace en el cine y la televisión. Sin embargo, cuando el director dijo acción, este me metió la lengua. No podíamos de la risa”, manifestó.