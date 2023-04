Para nadie es un secreto que el bumangués es hoy por hoy uno de los artistas colombianos de mayor renombre a nivel internacional. Desde su paso por el ‘reality’ ‘A otro nivel’ puso su nombre a sonar a nivel nacional y desde entonces ha cosechado un gran éxito.

Pero sus inicios en la música no fueron fáciles, pues antes de dar su salto a la fama participó en diferentes concursos televisivos, pero nunca pudo darse a conocer como realmente quería.

En ese tiempo, el cantante contaba con el apoyo de una mujer que siempre acompañó su proceso, pero que hoy en día ya no está a su lado.

Quién es la mujer que hace llorar a Jessi Uribe

Según ha contado en diferentes oportunidades, el papel que desempeñó en su vida su abuela Sarita fue clave para llegar hasta donde ha llegado. De hecho, en una entrevista que tuvo hace unos años en ‘The Suso’s Show’, el humorista y presentador del espacio le mostró una imagen de su abuela e hizo que se le aguaran los ojos.

“Así le puse a mi segunda hija, Sarita. Ella ya está en el cielo. Me consentía demasiado y… [se le quebró la voz]. Es una de las mujeres que más he amado en mi vida. Ella me acompañó en mis inicios en la música cuando todo era muy difícil. Siempre quería verme como estoy hoy, pero no pudo verme así y es algo frustrante que me quedó”, contó en esa oportunidad Uribe.

En otra entrevista, en esa ocasión con el comunicador Juan Manuel Correal, a Jessi Uribe le tocaron el mismo tema y se produjo la misma reacción de nostalgia.

“¿Qué pasa si te digo que tu ángel es Sarita?”, le preguntó Correal.

Después de unos segundos en silencio, Uribe admitió que su abuela fue una de las mujeres más importantes de su vida.

“Me vas a hacer llorar… mi abuelita. Me frustré mucho. Mi abuelita soñaba verme a mí bien porque vio todo lo que sufrió mi papá y mi mamá por la música. Mi abuelita me acompañó a los primeros ‘realities’ en los que me presenté y no pasaba a nada”, dijo inicialmente el artista.

El intérprete ‘Dulce pecado’, ‘Si me ven llorando’ y ‘La culpa’ reiteró que su tristeza más grande fue quizá no poder presentarse en un escenario grande frente a los ojos de su abuela.

“Conseguí las cosas que tengo ahorita y hubiera querido que ella hubiera visto algo. Yo sé que ella está viendo, pero hubiera querido que me hubiera visto en una tarima con la gente cantando mis canciones”, agregó.

Por último, Uribe aseguró que la manera en la que honra la memoria de su abuela es ayudando a su familia, de quien siempre está pendiente para que no les falte nada.