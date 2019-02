Coachella fue el primer evento que anunció al colombiano como uno de los músicos principales, y ahora, Tomorroland hace oficial su presentación. El evento se llevará a cabo del 19 al 28 de julio en Boom, Bélgica.

Con su aparición en este festival, el intérprete de ‘Ambiente’ rompe con todos los paradigmas, pues el evento reúne a los mejores exponentes de la música electrónica, y la especialidad de Balvin son las mezclas con reguetón.

A-Track, Alesso, David Guetta, Amelie Lens y Astrix, Bedouin, son algunos de los artistas que compartirán tarima junto al colombiano, quien se mostró emocionado con la invitación y revolucionó las redes sociales con la noticia.

Este es el video oficial del ‘line-up’:

Discover the final headliners of the first wave, welcoming you with joyful beats and magical melodies. pic.twitter.com/5HLUNflIK4

— Tomorrowland (@tomorrowland) February 1, 2019