Aries

No había una temporada de eclipses en tu signo hace muchos años. Y tu luna llena del año te recuerda que los eventos que vivirás durante las próximas seis semanas serán emocionantes, nuevos y diferentes. Acepte la tarea. Puede sentirse emocional o sensible con respecto a su apariencia o reputación, como lo vimos en su horóscopo de septiembre.

Tauro

Después de la luna llena de hoy, es normal si necesita un tiempo a solas o alguna forma de retiro emocional. Puede experimentar sentimientos nostalgicos, tristes o melancólicos. Permita que las próximas dos semanas se lleven relaciones y proyectos que ya no tienen futuro o espacio en tu vida para aprovechar este golpe de energía.

Géminis

Hoy te sentirás más lleno y cómodo en un grupo, especialmente con personas que comparten tus pensamientos o tienen algo positivo que aportar a tus proyectos. Mucho mejor si puedes aprovechar para compartir energías, perseguir un objetivo común o formar nuevas amistades. Observa lo que ocurre en tu grupo social durante los próximos días.

Cáncer

Asegurate de rodearte de personas que apoyan tus esfuerzos laborales o compartan tu visión del éxito. Hoy puedes averiguar si alguien con autoridad te está impidiendo avanzar. Los próximos quince días son ideales para tocar puertas, enviar mensajes y promover proyectos a largo plazo.

Leo

Con la energía de la luna de hoy, es hora de reflexionar sobre sus valores, ideales y código de ética personal. Tus próximas decisiones se ajustarán significativamente a las respuestas que has obtenido sobre la vida y sus reglas no escritas. Vas an estar ansioso por comenzar algo completamente nuevo.

Virgo

Si habías estado esperando el momento adecuado para tomar una decisión drástica que implica poner fin an un ciclo vital crucial, este es el momento adecuado. En realidad, tienes dos semanas para hacerlo porque la luna de hoy quiere ayudarte a desprenderte de algo o a alguien que sabes qué debes dejar ir para evolucionar y sanar. Y el miedo ya no es un obstáculo para ti.

Libra

La luna de hoy marca el inicio de un intenso proceso emocional que cambiará tu historia de pareja. Los indicios de cambios se están manifestando y se acerca el momento de tomar una decisión crucial que determinará el resultado final. Por lo tanto, intente mantener la conversación abierta y di las cosas tal como son porque no hay tiempo para estrategias.

Escorpio

La energía de la luna llena desea que experimentes cambios en tu estilo de vida, rutina y comportamiento en el día a día. Por lo tanto, aprovecha porque hoy comienzan dos semanas excelentes para cambios emocionantes que te permitirán mejorar tu espacio, salud, costumbres y lo que te motiva a levantarte todos los días.

Sagitario

La luna llena de hoy es muy positiva para ti porque te brinda fertilidad, creatividad y mucha fuerza para cultivar tu amor propio y autoestima. Y esta energía permanecerá contigo durante dos semanas. Pero tenga cuidado con las apuestas, los juegos de azar y los excesos. No abuses de tu buena suerte ni tomes riesgos debido a tu optimismo exagerado.

Capricornio

En las próximas dos semanas, puedes sentir una gran necesidad de afecto, cercanía y contención emocional debido a la energía de la luna en tu zona de familia y raíces. Por lo tanto, es importante que no te alejes demasiado del resto del mundo, especialmente de las personas que te quieren. Es un buen momento para hacer planes de traslado.

Acuario

Gracias a la luna llena de hoy, los próximos quince días serán responsables de proporcionarte toda la información que se haya retrasado. Incluso puede recibir pagos o respuestas a trámites que han estado “atorados” durante mucho tiempo. Observa y presta mucha atención a lo que dices, escuchas y lees, ya que todo lo que no has visto, se comienza a revelar con fuerza.

Piscis

Los próximos días, una de sus principales preocupaciones será la cantidad y calidad de bienes materiales que ha acumulado, así como el patrimonio personal que ha ido construyendo. Sin embargo, la energía es positiva porque se abrirán las puertas a nuevos proyectos, contratos o oportunidades que te ayudarán a resolver tus problemas.

