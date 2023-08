Durante una entrevista con el ‘influencer’ El Negrito W, el cantante Miguel Morales se sinceró y habló sobre la carrera musical de sus nietos Samuel y Katrinalieth, hijos del fallecido ‘Rey de la nueva ola’ Kaleth Morales Troya, quienes han demostrado su talento en la música vallenata.

Según contó el intérprete de ‘Mi diosa humana’, sus nietos no han pedido asesoría a sus tíos ni a su abuelo al momento de realizar un proyecto musical, por lo que él considera que ese ha sido un factor determinante en el éxito o fracaso de sus carreras.

“El niño [Samuel] tiene talento, pero no se ha dejado llevar del profesor, del maestro de esta dinastía, porque Kaleth cuando comenzó, la producción musical la dirigí yo y le ayudé a escoger las canciones, lo mismo pasó con Los K Morales. Samuel ha hecho las cosas a su manera y a mi nieto le he abierto las puertas, le he abierto mi corazón porque es hijo de mi hijo y tiene que reconocer que vienen de una dinastía de la cual ya hay experiencia, consejo, que de pronto él no los ha tomado porque no nos ha tenido en cuenta”, dijo inicialmente Miguel Morales.

Para el cantante, el afán de su nieto por ser reconocido en la música, no ha permitido que les consulte la manera en la que debe hacer las cosas.

“De pronto, no sé si es la mamá, quien lo rodea, que hace las cosas más que todo por su afán, por su niñez, pero si Samuel busca la forma de que hagamos las cosas como se deben hacer, y no es que las esté haciendo mal, sino que hay afán de hacerlas y cuando nosotros nos afanamos porque queremos mostrarnos sin calidad, podemos llegar al fracaso y es lo que le he dicho a mi nieto: ‘Hijo, yo estoy aquí, aquí están tus tíos, yo soy la parte fundamental de esta dinastía la cual tú tienes que buscar para que te oriente cuál es el camino’”, añadió Miguel.

Al mismo tiempo, se refirió a su nieta Katrinaliet, quien hace varios años empezó a construir su camino en la música con el lanzamiento del álbum ‘Legado’. Para Miguel, sus nietos deben tener en cuenta sus consejos y el proceso que ha tenido su dinastía al momento de empezar a producir música.

“Lo mismo hizo Katrinalieth, grabó, hizo y deshizo, no pasó nada porque no están siendo orientados por el camino correcto y por donde yo debo decirles que hay que arrancar con estos principios. Hay un desorden musical en ellos, no hay coordinación y si habido dirección ha sido muy regular, pero lo que sí hay es talento. Si ellos buscan hacer las cosas bien o quien los oriente como debe ser, pueden triunfar porque tienen el talento de los Morales”, finalizó.