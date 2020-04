green

“El hombre que vaya a estar conmigo me va a querer por lo que yo soy y no por que le toca“, empezó explicando Yina en la grabación, que fue replicada por una cuenta de chismes de la plataforma.

Luego, le cedió la palabra a su hermana Juliana, quien tuvo un momento de sinceridad:

“Yo quiero mucho a una persona. […] Esa vieja ha sido lo mejor conmigo”, al escuchar esto la exprotagonista le preguntó asombrada: “¿A usted le gustan las mujeres, Juliana? ¿Cómo así?“, y la menor respondió: “Sí, sí me gusta y la amo“.

Ante las palabras dichas, varios de los presentes se escandalizaron, incluida Yina, que le pidió explicaciones a su hermana, y ella intentó aclarar lo dicho: “No, a mí no me gustan; es mi mejor amiga“.

Pero parece que Calderón hizo oídos sordos ante lo último y comentó: “¡Ay, Dios mio! ¿Cómo le van a gustar las mujeres? Juliana, recapacite“.

