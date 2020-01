La serie, titulada ‘The Prince’ (El príncipe), se basará en una cuenta paródica de Instagram que imaginará las reacciones de George, el hijo de seis años del príncipe William y Kate de Cambridge, a las noticias sobre la familia real.

Representará a los Windsor a través de “los ojos del joven príncipe George” y presentará personalidades importantes de su vida como “su moderna tía Meghan y su tío Harry”, dijo la cadena, que aún no tiene una fecha de estreno.

.@GaryJanetti is bringing the royal family to the HBO Max family with The Prince, which follows an animated Prince George spilling all that British Royal Tea 🇬🇧☕ https://t.co/1Ag9zDG5eW

— HBO Max (@hbomax) January 21, 2020