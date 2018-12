View this post on Instagram

#tbt Si, me parecía al Zarco, ahí pueden notar mi especialización en aguantar hambre. La verdad ni mi familia, ni yo creíamos que lo iba a lograr. Dos años después Tatiana mi esposa (quien se enamoró de mi humor no de mi físico) me regaló a mi hija mayor, mi Mariana y con ella empezaron las bendiciones. 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 si con esa cara salí adelante ¿Por qué tú no?