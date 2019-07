En medio de una entrevista en el programa ‘Watch What Happens Live With Andy Cohen’, el artista dijo que se reunió con Shawn Wayans, quien encarnó a Brittany Wilson en el filme, y hablaron sobre realizar esta famosa secuela, que marcó un hito hace 15 años.

“Me reuní con Shawn y él dijo: ‘Hombre, lo haremos. Lo estamos poniendo en marcha‘. Me he mantenido en forma solo para esa película. He estado entrenando durante 15 años para poder hacer la segunda parte”, expresó Terry, que encarnó a Latrell Spencer.

Esta fue la explicación del actor:

Además, Crews bromeó diciendo que podrían incluir una escena en donde en vez de interpretar ‘A Thousand Miles’, de Vanessa Carlton, cantarían harían con ‘Call me maybe’, de Carly Rae Jespen.

Cabe recordar que la cinta fue protagonizada en su época por Shawn y su hermano Marlon Wayans; los hombres les dieron vida a las gemelas más cotizadas de los Hamptons, quienes al trabajar como agentes encubiertos tenían el objetivo de develar quién estaba detrás de una serie de secuestros.