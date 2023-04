El actor colombiano Gregorio Pernía es uno de los más importantes de la farándula nacional por sus participaciones en novelas como ‘La hija del mariachi’, ‘Sin senos si hay paraíso’ y ‘Hasta que la plata nos separe’.

(Ver también: [Fotos] así luce en la actualidad el elenco de ‘La hija del mariachi’)

Además de su talento artístico, Pernía es reconocido por ser una persona muy familiar, que no está involucrado en escándalos o polémicas y que siempre está a disposición de sus seguidores.

Mensaje de Gregorio Pernía a su familia

Pues eso lo confirmó con su más reciente publicación de Instagram en la que, acompañada de una fotografía junto a su esposa e hija, escribió un mensaje lleno de sentimiento para su familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gregoriopernia1 (@gregoriopernia)

“Ellas me llevaron a encontrar muchas cosas bellas de la vida”, comenzó el mensaje, agregando sobre su hija: “Luna, a tener una princesa en mis brazos, con cambio de pañales, trasnochos, llantos y sonrisas en la madrugada. Es un proceso de amor, de discusiones, abrazos y disciplina; y el que tiene hijos me puede ayudar a completar estas palabras de papá”.

Luego, escribió sobre su esposa: “Erika me ha ayudado a transformar y a evolucionar, en la entrega a formar equipo y sobre todo en dar amor. Ella me dio una familia, algo olvidado hoy en día. Es un mundo frío en el que ellas me calientan mis días, mis noches, mi amanecer”, continuó el actor.

Al final terminó el mensaje agradeciéndole a Dios por darle las cosas bonitas que le ha puesto en el camino.

Esta publicación ya tiene más de 26.000 ‘me gusta’ y 220 comentarios aplaudiendo al intérprete del personaje ‘Titi’ por esas palabras y por la humildad que ha mostrado a lo largo de su trayectoria artística.

Lee También

Proyectos de Gregorio Pernía

Por lo pronto no se le conocen nuevos proyectos al actor de 52 años de edad, quien está dedicado a hacer videos de humor junto con su hija y varios creadores de contenido trayendo más seguidores a sus redes sociales, principalmente las de Instagram y TikTok.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gregoriopernia1 (@gregoriopernia)

De hecho, en una reciente entrevista con el diario Perú 21, el actor aseguró que está aprovechando el tiempo para dedicárselo a él y a su familia ya que desde muy joven ha trabajado.

(Le puede interesar: [Video] Gregorio Pernía pasó chasco por su inglés en programa de televisión internacional)

“Estamos trabajando en ello y pensando mucho en uno. Una de las cosas de la operación (a los meniscos) fue eso. Junto con la operación de la rodilla, me operé los cornetes y el tabique de la nariz porque tenía problemas de respiración. Este es un tiempo que necesitaba. Cancelé más de siete cosas que tenía fuera del país, entre presentaciones y shows para dedicarme tiempo a mí”, aseguró Pernia.