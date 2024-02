Gilberto Santarosa hace bailar a los amantes de este género y de su carrera, pues ha sido llamado ‘el Caballero’ por hablar del amor en sus canciones, mientras otros cantantes hablaban de temas con otro sentido.

Sin embargo, no siempre la profesión artística del puertorriqueño fue tan exitosa. Como suele pasarle a muchos, el inicio no fue sencillo, pues casi nadie lo conocía.

Barranquilla es una de las plazas musicales más importantes de Colombia, por lo que, si pretendía conquistar este país, tenía que hacer una presentación en ‘la Arenosa’.

Llegado el día, ni siquiera tuvo que salir del hotel porque supo que su presentación había fracasado:

“Mi primera presentación en Barranquilla ni fue porque ni paso. Llegamos a Barranquilla y la presentación fue un fracaso. Ahora es muy simpático, pero en ese momento fue traumático, estaba listo para irme para la presentación y el representante mío me llamo y me dijo: ‘¿Qué estás haciendo?’, y yo le respondí: ‘Viendo una película que está buena’, y me dijo: Menos mal, quédate viendo la película porque no te vas a presentar”, contó Santarosa.

Terminó su relato diciendo que no fue que hubiese pocas personas, es que no había nadie: “Yo dije, bueno, adiós Barranquilla. Pero todo lo contrario, volví y empecé a tener mejores resultados. Estuve en la noche de las velas de 2023, he estado en el Carnaval. Son cosas que uno guarda en el corazón porque lo ayudan a uno a crecer y enseñan que todo no pasa de una vez y hay que ser consistente en el trabajo“.

Teloneros de Gilberto Santarosa en Bogotá, Movistar Arena

Gilberto Santa Rosa se prepara para cautivar a Bogotá el próximo 24 de febrero en el Movistar Arena y ahora se anunciaron los teloneros que abrirán el espectáculo: ‘la Nena’ magdalena y Pablo Watusi.

‘la Nena’ magdalena: Desde su inicio en 2019, ‘la Nena’ magdalena ha buscado compartir el profundo sentimiento que emana de los ritmos latinos, especialmente de la salsa.

Pablo Watusi: Después de su exitosa gira ‘Pa’Marte 2023’ por Estados Unidos, España, Francia, Alemania y Suiza, Pablo Watusi, un músico colombiano con más de 15 años de experiencia, se presenta como una figura emergente en la escena de la salsa. Su participación en proyectos como La 33 Orquesta, SalsanGroove y Colectivo Afrocachaco le ha valido reconocimiento, y su nuevo álbum repleto de salsa dura, hecho en Bogotá.

