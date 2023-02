“Qué gran lección diste, luchaste como leona”, con estas palabras el magnate de 55 años abrió el mensaje con el que le comunicaba a sus más de 22 millones de seguidores en Instagram la notica de que su madre había fallecido.

El también DJ recopiló los mejores momentos que tenía registrados tanto en fotos como en videos para rendirle un homenaje a la memoria de su mamá, demostrando lo especial que era ella en su vida.

Este esta es la dedicatoria con la que Gianluca despidió a su madre:

Vacchi, en medio del dolor celebró que su progenitora descansara en paz, pues pasó sus últimos meses en silla de ruedas y batallando con sus salud, asimismo, Gianluca dio a conocer que su papá también lo había dejado tiempo atrás y se alegró porque sus padres se reencontrarían en el cielo.

La identidad de los papás del magnate fueron siempre una incógnita para los medios internacionales, pues él mantuvo sus nombres en reserva, aunque la revista Forbes registró que él pertenece a una de las 100 familias emprendedoras más exitosas de Italia.

“Mamá, querida madre, qué gran lección nos has dado todos estos años; luchaste como una leona: resistente, tenaz y valiente, siempre has ganado y nunca dejaste sin una sonrisa; has demostrado que eres infinitamente mayor que la tremenda adversidad que te ha golpeado”, concluyó Vacchi.