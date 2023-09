Gerard Piqué es una de las figuras recordadas de la época del Barcelona de Messi, Iniesta, Xavi, Puyol, Eto’o y otras grandes estrellas que tuvieron la fortuna de pertenecer a esa etapas doradas del club blaugrana, entre 2005 y 2020.

Su retiro del fútbol sobrevino en noviembre de 2022, en medio del ocaso de ese equipo mágico y de los escándalos de infidelidad con Clara Chía, que provocaron su ruptura de 12 años de relación con la cantautora colombiana Shakira.

Antes de formarse como deportista, el exfutbolista tuvo un trabajo nocturno en Zaragoza, en un bar escondido de la ciudad española, que hace parte de la región de Aragón.

En diálogo con su amigo y socio de la Kings League, Ibai Llanos, Piqué recordó que asistió a fiestas clandestinas antes de enrolarse en las filas del FC Barcelona, cuando tenía unos 18 años.

Según mencionó El Heraldo, el catalán reveló en la entrevista que servía los tragos y hasta hacía de DJ en el establecimiento nocturno llamado El Buscón.

“En Zaragoza había un local escondidito, un bar pequeño, ahí en el rinconcito. No te veía nadie. Se llamaba El Buscón, no sé si existe aún. El Buscón. No sabes lo que era […] Hacía de DJ y todo”, reveló la expareja de la colombiana, que inauguró un megacolegio en Barranquilla.