Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación, sus hijos Milan y Sasha son lo único que mantiene su escaso contacto, al menos públicamente. Cuando la colombiana estrenó, el 11 de enero de este año, su más reciente éxito junto a Bizarrap, la atención de la prensa volvió a enfocarse en los recién separados, pues en ella mencionaba a su ex y a su nueva novia, Clara Chía.

Días después del estreno, Piqué lució en su muñeca un reloj Casio y manejó un Twingo, mismas marcas que su ex nombra en la canción, específicamente en la estrofa “Yo valgo por dos de 22 / Cambiaste un Ferrari por un Twingo / Cambiaste un Rolex por un Casio”. Según sus comportamientos, el exfutbolista sí habría escuchado el tema, pero solo hasta hace unos días se refirió por primera vez al respecto.

¿Piqué escucho la canción de Shakira con Bizarrap?

En una reciente transmisión de su nuevo proyecto Kings League, al español de 36 años le preguntaron por su ‘session’ favorita de Bizarrap y la respuesta se viralizó rápidamente en redes sociales. “Es que no me sé los números, de verdad, no tengo ni idea, la de… es que no sé los números, te lo diría pero no sé”, dijo entre risas.

Sus siguientes palabras llamaron la atención de los internautas, pues aún no se sabe si su comentario tenía otra intención o de verdad hablaba desde lo “desconocido”. “La más reciente”, dijo. Y aunque la más nueva era justamente la de su ex, desvió la conversación hablando del tema QUEVEDO || BZRP Music Sessions #52. Aquí el video.