Clooney, que fue una de las selectas celebridades que asistió al matrimonio de Meghan y el príncipe Harry el 19 de mayo del año pasado, añadió que “ella es una mujer que tiene siete meses de embarazo y ha sido perseguida y vilipendiada la misma manera que Diana, y la historia se repite”, según recoge la revista People.

El protagonista de películas como ‘Up In The Air’ y ‘The Ides of March’ recalcó, además, que “todos hemos visto cómo termina eso”, refiriéndose al trágico final de Diana de Gales, luego de una persecución de paparazzis en París en 1997.

La defensa del actor llega en medio de los rumores que rodean a Meghan Markle sobre su temperamento y su relación con su familia, especialmente con su padre, quien esta semana hizo pública una íntima carta que ella le habría escrito, en la que se evidencia el distanciamiento entre los dos.

En temas más amables, George Clooney respondió a la duda de muchos de si va a ser el padrino del hijo de los duques de Sussex: “Oh, sí, voy a ser el padrino real, aparentemente”, y luego aclaró que era una broma con un rotundo “¡No! Soy padre de gemelos. Tengo suficiente mi&*a con que lidiar, literalmente”.