El reguetón llegó a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos porque ‘Gasolina’, del puertorriqueño Daddy Yankee, todo un himno de este género musical, entró en el registro sonoro que la biblioteca más grande del mundo guarda para la posteridad.

Daddy Yankee’s massive 2004 hit “Gasolina” was so explosive that it poured over every border & ushered in a full reggaeton revolution. Some U.S. radio stations even switched formats to be part of it. “Gasolina” is the first reggaeton recording to be added to the #NatRecRegistry. pic.twitter.com/UNthlw1CQs

