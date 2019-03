El jugador de Cleveland Cavaliers, equipo de la NBA, ha sido pillado con la misma mujer en las últimas dos semanas, después de que Khloé supiera que él le había sido infiel con la mejor amiga de su hermana Kylie, Jordyn Woods.

En las imágenes que circulan en redes sociales aparecen juntos e, incluso, en una de ellas la pareja se da cuenta que alguien los está fotografiando, y se alejan el uno del otro.

Por otro lado, el portal TMZ aseguró que Tristan está aprovechando que su equipo debe jugar contra los Brooklyn Nets, y así poder pasar más tiempo con su nueva conquista.

Cabe recordar que Thompson fue visto en una fiesta de casa en la que coincidió con Woods, y en la que testigos aseguraron haberlos visto “uno encima del otro” y “besándose”.

A continuación, las imágenes de la que sería la nueva pareja del jugador:

Tristan Thompson has been spotted with a mystery woman in the midst of the Jordyn Woods cheating scandal. 👀 pic.twitter.com/5XqGilfvQ7

— Entertainment Tonight (@etnow) March 7, 2019