2019. Solo quiero trabajar duro. Generar aún más ingresos. Tener la mesa llena a la hora de la cena y amar a la misma mujer una y otra vez. . . . . . . . 📸: @omarfelipe14 Doy gracias por cada suspiro, porque el que no está satisfecho con poco no lo estará con mucho. Crearé recuerdos, porque no eres lo que tienes sino lo que has vivido y que la vida me perdone todas las veces que no la viví. Detente un segundo, date cuenta que estamos aquí ahora, la vida se trata de ser tú mismo, deja ir el estrés, las expectativas, las reglas.. sé tú!! Sé menos humano y más ser humano 🎄 Bendiciones para todos, Feliz año 🎆