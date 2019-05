View this post on Instagram

PRIMICIA #PAPARAZIVEA EXCLUSIVO . . . Nuestro lente captó en primicia al cantante Manuel Turizo @mturizomusic con su nueva novia, Joselina Sorza @joselinasorza, durante el concierto de Nicky Jam anoche en Bogotá. El artista también cantó en este show compartiendo tarima con Valentino, momento en que su enamorada no dejó de grabarlo y corear sus canciones. La pareja no paró de bailar, cantar y compartir como un par de enamorados durante toda la noche. #EXCLUSIVOVEA