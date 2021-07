Miley Cyrus había comprado esta casa en junio del 2020 y pagó 4.95 millones de dólares. Un año después y de forma repentina, la cantante decidió venderla por 7.2 millones de dólares.

Gracias a la venta, la cantante de ‘The Party In The USA’ se embolsilló 2.3 millones de dólares más de lo que costaba la mansión. Esto demuestra que no solo tiene un gran talento artístico, sino que es una astuta inversionista inmobiliaria.

La identidad del comprador es desconocida y está protegida por un fideicomiso con sede en Missouri, según la revista Variety.

Pero lo más probable es que la haya adquirido un famoso, pues la ubicación de la casa en el barrio de Hidden Hills de California es donde viven otras celebridades como las Kardashians.

¿Cómo es la mansión que vendió Miley Cyrus?

La enorme mansión fue construida en 1957 y tiene un diseño tradicional. Está construida sobre un terreno de 4.800 m² y cuenta con seis habitaciones y cuatro baños y medio, distribuidos en 557 m² de espacio habitable, aseguró Guacamouly.com.

Al interior tiene pisos de madera de roble francés de tablones anchos en todas partes, tonos neutros y enormes ventanas arqueadas de estilo palladiano.

Existen dos habitaciones principales, una en el piso de abajo y la otra, que es aún más grande, en el piso de arriba y cuenta con chimenea, vestidor y baño con acabados de mármol.

Además, cuenta con un balcón privado con vista al patio trasero.

La casa es increíblemente hermosa y uno de sus lugares más atractivos es su sala de cine privada. El patio trasero cuenta con un comedor hundido y una piscina estilo laguna.

Para los amantes de los animales, y Miley sí que lo es, hay un enorme “pastizal” con una valla donde pueden correr libremente.

Actualmente, Miley tiene otras dos propiedades, una mansión de 3.9 millones de dólares en Studio City y un rancho en las afueras de Nashville, Tennessee, de 13.3 hectáreas.

Fotos: Mansión que vendió Miley Cyrus por la que ganó 2 millones de dólares