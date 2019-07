View this post on Instagram

Si me hablan de gustos personales, por mi salud hace varios meses deje ciertos alimentos que no le hacen bien a mi cuerpo, como por ejemplo TODOS LOS LÁCTEOS y las carnes ROJAS, mi cuerpo si ha cambiado mucho, estoy mas delgada y mi cuerpo está mucho más tonificado, no he dejado de alimentarme bien y hacer ejercicio por lo menos 5 veces a la semana. Como lo que se me antoja, hamburguesas, papas fritas etc, pero todo de una manera controlada, siempre busco que mi alimentación cumpla con todos los requisitos de nutrición que necesita mi cuerpo, (recuerden que cada cuerpo funciona diferente) Lo más importante para mi es estar saludable. amo estar así, me siento mucho mejor, más liviana, hace mucho no siento mi estomago como una bomba, me pasaba que cuando consumía lácteos, me sentía muy muy pesada y hasta perezosa me volvía, ahora que cambie mi alimentación me siento con mayor energía y mucho más saludable. 🥳