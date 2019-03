View this post on Instagram

Ritual, ceremonia, formalismo, celebración hay diferentes razones por las que las personas deciden casarse. @varielsanchez y yo después de varios años de haber tomado esta decisión por fin pudimos hacerlo!!!! Hacer una ceremonia para celebrar la unión, el amor y la decisión de caminar al lado de otro, haciendo familia y construyendo todos los días es una forma de agradecer y recordar el para qué de esa unión. Existen muchas maneras de casarse y cada cual busca la que más le suena, yo podría volverme a casar con Variel muchas veces, celebrar el amor y cada etapa de la relación, recordar las dificultades y mirarse a los ojos como novios eternos. Esta vez fue con nuestros hijos y nuestra familia más cercana vamos a ver dónde nos agarra la próxima celebración!! Alguien por allá que nos quiera compartir algo de su matrimonio? #familiareal